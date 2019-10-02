نجوى كرم تقيم حفل خاص للأصدقاء في منزلها ووليد توفيق وزوجته أبرز الحضور.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اقامت الفنانة اللبنانية نجوى كرم سهرة خاصة لمجموعة من أصدقائها في منزلها، بحضور والدتها، وحرصت على مشاركة محبيها أجواء السهرة

شمس الأغنية اللبنانية اختارت لسهرتها Jumpsuit جينز أنيق، بدت فيه أنيقة وبسيطة في نفس الوقت، وكان النجم اللبناني وليد توفيق وزوجته ملكة جمال الكون جورجينا رزق من أبرز ضيوف السهرة، بالإضافة للمايسترو اللبناني إيلي عليا، طوني سمعان، ونزار فرنسيس، وعدد من الوجوه البارازة في المجال الفني والإعلامي والاجتماعي في لبنان.

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وليد توفيق اشعل السهرة بباقة من أجمل أغاني زمن الفن الجميل، حيث نشر النجم اللبناني مقطع فيديو مميز من أجواء السهرة، ظهر فيه يقدم جزء من أغنية «موعود» للفنان المصري الراحل عبدالحليم حافظ، وهي اللقطات التي عكست انسجام واستمتاع نجوى وضيوفها.

من ناحية أخرى، طرحت نجوى كرم مؤخراً فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «بعشق تفاصيلك» من كلمات أحمد ماضي، وألحان عادل العراقي، توزيع وتسجيل طوني سابا.