بسمة بإطلالة فرعونية في جلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية بسمة، لجلسة تصوير جديدة ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك.

بسمة، علقت على الصور قائلة: “كل شيء يتعلق باليوم الذي ستشعر به بالسعادة، والاهتمام لنفسك”.

بسمة، ظهرت خلال جلسة التصوير بفستان باللون الأبيض الناعم، والذي أبرز بشكل كبير عن أنوثتها، وأناقتها، وقد تشابه في تصميمه بتصميمات السيدات في عصر الفراعنة، وكانت إطلالتها بواسطة الاستايلست سعيد رمزي.

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الفنانة المصرية أبرزت جمال عينيها كالفراعنة بالكحل الأسود، مع اختيار اللون البيج والذي يميل إلى اللون الكشميري كأحمر شفاه، وحازت الجلسة على اعجاب متابعيها.

وكانت بسمة قد شاركت مؤخرا في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.

يذكر أن بسمة عرض لها مؤخرا فيلم “بعلم الوصول”، في مهرجان تورنتو الدولي بكندا، ي والفيلم يحكي قصة هالة، التي تعاني من الخوف من الهجر منذ أن توفي والدها وهي في الـ18 من عمرها، وهذا ما يجعلها تلجأ إلى الانتحار أكثر من مرة.

“بعلم الوصول”، من تأليف وإخراج هشام صقر، ويشارك في بطولته بسمة وبسنت شوقي ومحمد سرحان ولبنى عسل ورفل عبدالقادر، ويشارك في إنتاجه شركتا فيلم كلينك لـمحمد حفظي وWhite Feather لـهشام صقر.

فيلم كلينك تأسست في 2005 على يد السيناريست والمنتج محمد حفظي، كشركة إنتاج تقدم ورشاً في كتابة السيناريو وتتخصص في إنتاج أفلام روائية ووثائقية طويلة.