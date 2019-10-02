والدة أحمد عبدالله محمود تكشف: تزوج سرًا ودون علمي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الكاتبة المصرية حنان البنبي، والدة الفنان أحمد عبدالله محمود، تفاصيل جديدة حول زواجه من الفنانة السورية سارة نخلة.

حنان البنني، قالت في حوار صحفي لها، إنها عزمت على بيع منزلها، لتسديد مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه حتى لا يتم سجن ابنها، إلا أن أحمد عبدالله، رفض الأمر، وطلب منها التراجع عن ذلك القرار.:

وأضافت، أنه قال لها أدخل السجن ولا إنك تفرطي في البيت اللي اتربينا فيه، وأنا هحاول أتصرف في الفلوس.

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وأكدت خلال الحوار، أنها رفضت هذه الزيجة من قبل، وتفاجئت بعقد قرانهما عقب شهرين من ذلك الأمر، ما جعلها تستوعب الأمر، وترضى بالأمر الواقع، وتقيم لهما حفل زفاف أسريا.

وعن حبس ابنها أحمد، أكدت أنه لا يزال يقيم معها في المنزل، ويعيش حياة طبيعة، ولم يلقَ القبض عليه كما روجت الممثلة السورية، متابعة: “هي شهرت بينا بالكدب، وإحنا ممكن نحكي حقايق كتير، لكن الأصول تخلينا نسكت، والحق هيظهر”.

واختتمت حديثها قائلة: “سارة” لا تزال على ذمة نجلها، وأنه لم يطلقها كما تدعي”.

وكان الفنان أحمد عبدالله محمود، نجل الفنان الراحل عبدالله محمود، انفصل منذ عدة أشهر عن زوجته الفنانة السورية سارة نخلة، ووصلت مشاكلهما إلى النيابة ومحكمة الأسرة، كما قضت محكمة جنح أكتوبر، بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، لمدة عامين، لإدانته بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من سارة.