سامح حسين يؤدي العمرة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري سامح حسين، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام بصورة له من داخل الحرم المكي.

سامح حسين، علق على الصورة قائلا: “اللهم رضاك والجنة”، وحصدت صورته على العديد من التعليقات التي دعت له بقبول عمرته.

وكان أخر أعمال سامح حسين، فيلم ”عيش حياتك” وهو من بطولته إلى جانب الفنانة ساندي، والفنانة سامية الطرابلسي، والفنان أحمد حلاوه، والفنان حامد الشراب، وإخراج تامر بسيوني، وإنتاج رويال صن للإنتاج الفني.

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كما قدم العرض المسرحي “المتفائل”، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.

مسرحية ” المتفائل ” مأخوذة من رواية ” كانديد ” للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.

الفنان المصري يستعد لتقديم جزء ثان من مسلسل ” القبطان عزوز”، و هو مسلسل أطفال ويشارك سامح حسين البطولة في العمل بيومى فؤاد، ومارتينا عادل، إيمان السيد، أحمد حلاوة، محمد ثروت، ومن تأليف أحمد أمين، ومن إخراج أيمن محمد.