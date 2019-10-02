هنا الزاهد تطمئن جمهورها على صحتها بصورة من شهر العسل.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية هنا الزاهد، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، بأول صورة لها من شهر العسل.

هنا الزاهد، طمأنت متابعيها على صحتها بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها في تعليقها على الصورة قائلة: “شكرا لكل الناس اللي كلمتني و اللي بعتولي واللي سألوا عليا، و اللي دعولي”.

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وأضافت: “أنا الحمد لله بقيت كويسة و أكتر حاجة اتبسطت منها إني شوفت كمية حب مشوفتهاش قبل كدة حتى في الشارع الامهات والأطفال يجروا يسألوا أول حاجة هنا أنتي كويسة؟ خضيتينا عليكي و كأنهم من أهلي”.

كما نشر الفنان أحمد فهمي، صورة له بمفرده أيضاً من شهر العسل على أحد الشواطئ في المالديف، وداعبه الفنان أكرم حسني، قائلا: “مش كفاية بقى ونركز في شغلنا ولا ايه”.

وكان حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمي قد أقيم مؤخرًا، في أحدا الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره عدد كبير من النجوم والإعلاميين.