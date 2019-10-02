منة شلبي في سيلفي مع شيرين وتوجه لها رسالة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

بعد غياب عن السوشيال ميديا، نشرت الفنانة المصرية منة شلبي صورة حديثة لها عبر حسابها على موقع «أنستجرام».

منة شلبي نشرت صورة جديدة لها مع صديقتها الفنانة شيرين عبدالوهاب، وكتبت معلقة: «دايما بحبك»،وردت عليها شيرين وكتبت في تعليق: «انا اللي بحبك يا صديقتي الغالية اللي ببقى نفسي وأنا معاكي».

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور منة شلبي وشيرين عبدالوهاب، وتمنى الجمهور أن تدوم صداقتهما.

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صداقة منة شلبي وشيرين عبدالوهاب عمرها طويل، حيث ذكرت شيرين من قبل أن منة هي أقرب صديقة لها، وأنها دعت لها بأن تتزوج عندما كانت تلد ابنتها هنا.

منة قالت عن شيرين إنها الصديقة التي تعرف كل جوانبها الخفية، وخباياها، وتعرفها دون أن تتحدث، وتقف بجوارها في كل أزماتها.

الفنانة المصرية منة شلبي عرض لها مؤخرا فيلم «خيال مآتة»، مع الفنان أحمد حلمي، بيومي فؤاد، حسن حسني، وخالد الصاوي.

منة شلبي حرصت مؤخرا على نفي شائعات زواجها، ونشرت صورة لها بفستان الزفاف، وكتبت ساخرة: «صورة حصرية من الفرح كل دي اشاعات».