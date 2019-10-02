- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حرص الفنان المصري أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي على حضور أغلب فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.
علا ظهرت خلال الفعاليات بإطلالات مختلفة ومتنوعة، وبسؤال أحمد داوود عن أكثر إطلالة أعجبته لزوجته خلال المهرجان، عبر عن إعجابه الشديد بإطلالة البذلة الخضراء التي ارتدتها في عرض فيلم “نورا تحلم”.
داوود قال، في لقائه ببرنامج ET بالعربي: “كانت أول مرة اشوف علا بشخصيتها دي.. قولتلها أنا أول مرة أشوفك حلوة كده والله”.
الفنان المصري أضاف: “بقيت مبسوط وعمال أقول للمصورين صوروها صوروها يا جماعة شايفين حلوة ازاي”.
وكان الفنان المصري أحمد داوود وزوجته علا رشدي قد أشعلا السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة برقصة طريفة لفتت أنظار الجميع.
داوود شارك جمهوره بمقطع فيديو لرقصته مع زوجته، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق عليها، بقوله: “من افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة”، وقد حاز المقطع على إعجاب جمهوره بشدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد داوود يكشف عن أكثر إطلالة أعجبته لزوجته علا رشدي.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.