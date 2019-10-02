أحمد داوود يكشف عن أكثر إطلالة أعجبته لزوجته علا رشدي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي على حضور أغلب فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

علا ظهرت خلال الفعاليات بإطلالات مختلفة ومتنوعة، وبسؤال أحمد داوود عن أكثر إطلالة أعجبته لزوجته خلال المهرجان، عبر عن إعجابه الشديد بإطلالة البذلة الخضراء التي ارتدتها في عرض فيلم “نورا تحلم”.

داوود قال، في لقائه ببرنامج ET بالعربي: “كانت أول مرة اشوف علا بشخصيتها دي.. قولتلها أنا أول مرة أشوفك حلوة كده والله”.

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الفنان المصري أضاف: “بقيت مبسوط وعمال أقول للمصورين صوروها صوروها يا جماعة شايفين حلوة ازاي”.

وكان الفنان المصري أحمد داوود وزوجته علا رشدي قد أشعلا السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة برقصة طريفة لفتت أنظار الجميع.

داوود شارك جمهوره بمقطع فيديو لرقصته مع زوجته، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق عليها، بقوله: “من افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة”، وقد حاز المقطع على إعجاب جمهوره بشدة.