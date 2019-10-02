كندة علوش تدافع عن الجونة السينمائي: ليس مهرجانا للفساتين

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العين الإخبارية - صفوت دسوقىالأربعاء 2019/10/2 04:49 ص بتوقيت أبوظبي
الفنانة السورية كندة علوش تدافع عن مهرجان الجونة
تحملت الفنانة السورية عبء الدفاع عن مهرجان الجونة السينمائي، الذي اختتمت فعالياته، الجمعة الماضية.
وكتبت كندة عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام": "ليس دفاعا عن المهرجان، بل كلمة حق، مهرجان الجونة السينمائي أصبح واحدا من أهم المهرجانات السينمائية في المنطقة بفضل التنظيم الجيد ومستوى الأفلام المعروضة وأصبح له اسم كبير دوليا وعالميا في وقت قياسي".
وتابعت الفنانة السورية: "الجونة ليس مجرد فساتين وسجادة حمراء كما يتصور الكثيرون، يعرض المهرجان أهم وأحدث الأفلام العربية والعالمية بحضور صناعها ويسابق على عرضها أكبر المهرجانات، يقيم يوميا العديد من الندوات والنقاشات المهمة والمفيدة للمهتمين بالسينما بالإضافة لورش العمل".
وأوضحت: "يقدم المهرجان من خلال منصة (سيني جونة) الدعم المادي واللوجستي لأفلام مصرية وعربية ويساعدها كي ترى النور، ويستضيف نجوما من العالم".
واختتمت تغريدتها قائلة: "كل الشكر للقائمين على مهرجان الجونة، مؤسسين ومنظمين وصولاً للفنيين العاملين على تنفيذ كل التفاصيل لإنجازهم دورة ثالثة منظمة ومهمة، وكل التوفيق في التخطيط والتحضير للدورات القادمة".
وتفاعل عدد كبير من النجوم مع ما كتبته كندة مثل أروى جودة وبسمة وأشادوا بتعليقها ودفاعها عن المهرجان.
يذكر أن المهرجان في حفل الختام استضاف الفنان العالمي ستيفن سيجال، ومنح جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان المصري محمد هنيدي.
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