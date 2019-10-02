تارا عماد مع خالد الصاوى فى " شريط 6 "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة تارا عماد لأبطال فيلم "شريط 6" للنجم خالد الصاوى ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها الأولى خلال الأيام المقبلة والتي تجمع بينها وبين بطل العمل وخالد أنور ومحمد الشرنوبى.
تدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب .ويجسد الصاوى خلال العمل شخصية طبيب نفسى ومعالج للعديد من الشخصيات العامة.
يشارك في بطولة الفيلم بجانب خالد الصاوي محمد الشرنوبي وخالد أنور ،فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف على رأسهم نيللى كريم.
شاركت تارا عماد فى فيلم "الفيل الأزرق2" مع النجم كريم عبد العزيز للمخرج مروان حامد وتأليف أحمد مراد وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه فى السينمات وشارك فى الفيلم كل من الفنانة نيللى كريم وإياد نصار وهند صبرى.
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