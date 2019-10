شكرا لقرائتكم خبر عن روحها حلوة.. ميشيل فايفر ترشح زميلتها إيلى فانينج بدلا منها فى فيلم Batman والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت ميشيل فايفر بأنها لن تعود للعب دور Catwomen فى فيلم The Batman، لكنها ترشح وبقوة الممثلة الشابة إيلى فانينج التى يمكن أن تؤدى الدور ببراعة.

وكانت لعبت فايفر دور سيلينا كايل في فيلم Tim Burton الذى طرح عام 1992، وكان لها مشهد عندما فقدت السيطرة على تحولها، ومن ثم القيام بـ ابتكار زى مخصص لـCatwomen.

كما لعبت فايفر دور جانيت فان داين، "الدبور" أو "Wasp"، فى فيلم Ant-Man and the Wasp.

وسيقوم مخرج فيلم "Dawn of the Planet of the Apes" بإخراج النسخة الجديدة من فيلم الأكشن والإثارة Batman، ومن المتوقع أن يبدأ التصوير خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ولم تعلن الشركة المنتجة عن أى من فريق عمل الفيلم إلا الممثل روبرت باتينسون فى دور بروس واين أو "باتمان"، وتجرى المحادثات مع جيفرى رايت وجوناه هيل للاشتراك فى العمل، حسبما نشر موقع "screenrant".

يذكر أن إيلى فانينج تنتظر طرح الجزء الثانى من فيلم Maleficent: Mistress of Evil، الذى يعد تكملة للجزء الأول الذى طرح عام 2014، وحقق إيرادات وصلت إلى 759 مليون دولار أمريكى، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزنى.

فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" من بطولة أنجلينا جولى، إيلى فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهونى، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلى، كاى الكسندر، ليزلى مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.