شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى ينضم لـ"ملاك" مع كريم فهمى وآيتن عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم النجم محمود عبد المغنى إلى فريق عمل مسلسل "ملاك"، ويجسد أحد الأدوار الرئيسية داخل الأحداث، ويشارك فى بطولته كل من الفنان كريم فهمى وآيتن عامر، وحسام داغر وأحمد صيام وجار حاليا ترشيح باقى الأبطال استعدادا لتصويره خلال الأيام المقبلة، والمسلسل من تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر.

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وتدور أحداث العمل حول قصة طبيب يتسبب فى غلطة غير مقصودة تقلب حياته رأسا على عقب، ويتحول من ملاك إلى شيطان، ويراهن على القصة السيناريست حسان دهشان، ويعتبرها قصة جديدة على الدراما المصرية، حيث انتهى من كتابة نصف حلقاته.

وعرض مؤخرا للنجم محمود عبد المغنى فيلم "حملة فرعون" وشارك فى بطولته كل من عمرو سعد وروبى ومحمد لطفى ورامز أمير، وعدد كبير من الرياضيين منهم كرم جابر وبيج رامى بطل العالم فى كمال الأجسام ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.