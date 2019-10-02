بعد دعمه لها.. فجر السعيد تنشر مقطعا صوتيا لوليد توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد مقطعا صوتيا للفنان اللبناني وليد توفيق، خلال الاطمئنان عليها، بعد وعكتها الصحية الأخيرة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وقال توفيق في المقطع: "حمد الله على سلامتك نورتي يا ست الكل، والله العظيم عم بسأل عنك، وإن شاء الله اللي بيكرهك يموت". وعلقت فجر السعيد على الفيديو: "شكرًا للفنان اللبناني القدير وليد توفيق". يذكر أن فجر السعيد أصيبت بتسمم حاد في الدم، في أثناء خضوعها لعملية تحويل مسار المعدة، وتخضع للعلاج حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

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