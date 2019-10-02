محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: تصوير- محمود عبد الناصر: أقيمت ندوة بعنوان "التناول الدرامي لدور المرأة في المجتمع" بقاعة سينما الحضارة التابعة لقطاع الفنون التشكيلية٬ خلف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية٬ بالتعاون مع مجلس الإعلاميين الدوليين، أمس الثلاثاء. وشارك في الندوة مجموعة من الفنانات منهم سميحة أيوب٬ وعفاف شعيب٬ وفردوس عبدالحميد٬ والإعلامية سهير شلبي. وعقدت الندوة في إطار سلسلة من الندوات التثقيفية التي تنظمها٬ لجنة المرأة بالمجلس برئاسة الفنانة مديحة حمدي٬ للوقوف على أهمية وتأثير العمل الدرامي ومردوده على المجتمع والقضايا الواجب معالجتها وتناولها دراميًا ونوعيات الأعمال الدرامية ومضامينها وأهدافها وما تطرحه كثير من هذه الأعمال في ظل منظومتي الأخلاق والقيم، بالإضافة إلى دور المرأة البارز وما حققته المرأة المصرية في شتى الميادين من نجاحات وإنجازات لا تحصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| سميحة أيوب وفردوس عبدالحميد تشاركان في ندوة التناول الدرامى لدور المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.