صور| بينهم أحمد فهمي وماجد المصري وحنان مطاوع.. قائمة الفائزين في "كأس إينرجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير- محمود عبدالناصر:

توافد النجوم المكرمون على حفل توزيع جوائز "كأس إينرجي للدراما"، المقام حاليا في فندق "هيلتون بيراميدز جولف"، وكان في مقدمة الحضور، الفنانون: أحمد فهمي، دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، ماجد المصري، حنان مطاوع، أحمد خالد صالح، هنادي مهنى، والمنتج محمد حفظي والمنتج هشام عبدالخالق.

وفاز ماجد المصري بلقب أفضل ممثل مساعد عن دوره في مسلسل "زلزال"، و وحصدت الفنانة ريهام عبدالغفور لقب أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في مسلسل "زي الشمس"، أما جوائز لجنة التحكيم الخاصة، فقد فاز بلقب أفضل ممثل، الفنان محمد ممدوح عن دوره في مسلسل "قابيل"، وفازت حنان مطاوع بلقب أفضل ممثلة عن دورها في "لمس أكتاف"، كما فاز علي الطيب بجائزة أفضل ممثل مساعد مناصفة مع كريم عفيفي عن مسلسلي "قابيل" و"ولد الغلابة"، وذلك بتصويت لجنة التحكيم، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة مساعدة من لجنة التحكيم، إلى الى الفنانة أسماء أبو اليزيد عن مسلسلي "هوجان" و"زودياك".

وحصد جائزة أحسن سيناريو بتصويت الجمهور، كتاب مسلسل "زودياك"، محمد المعتصم وعمر خالد ومنة إكرام ومحمد هشام عبية ورواية عبدالله، وفاز بجائزة أفضل ممثل صاعد بتصويت الجمهور أحمد خالد صالح، وذهبت جائزة أفضل ممثلة صاعدة للفنانة هنادي مهنى، كما فاز المنتجان كريم أبو زيد ومحمد حفظي بجائزة أفضل مسلسل عن "زودياك"، الذي حصد جائزتي الجمهور ولجنة التحكيم.

أما جوائز الأقسام الفنية، وهي تحسم بتصويت الجمهور بشكل كامل، فقد فازت المطربة كارمن سليمان بجائزة أحسن تتر عن أغنية مسلسل "حكايتي"، وفاز الموسيقار مصطفى الحلواني بجائزة أفضل موسيقى تصويرية عن موسيقى مسلسل "حكايتي"، كما حصدت الفنانة دينا نديم جائزة أفضل ستايلست عن مسلسل "زودياك"، وفازت الفنانة هند حيدر بجائزة أحسن ديكور عن مسلسل "زودياك"، وحسم الفنان حسام حبيب جائزة أحسن مدير تصوير عن مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة".

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وتقدم "كأس إينرجي للدراما" هذا العام، جوائز تكريم لاثنين من أهم رموز الدراما المصرية، وهما الراحل أسامة أنور عكاشة، وستتسلم ابنته الجائزة، والفنانة القديرة سوسن بدر، كما ستُقدم جوائز تميز لكل من، بيومي فؤاد عن دوره في "بدل الحدوتة تلاتة" والفنان يحيى علام، عن تميزه في تصميم ديكور مسلسل "زي الشمس" والفنان يوسف بارود، مدير تصوير مسلسل "زي الشمس"، كما ستذهب جائزة تميز إضافية لمخرج المسلسل سامح عبدالعزيز.

وعبر الدكتور وليد مصطفى، رئيس مجلس إدارة "إينرجي مصر" عن اعتزازه بما وصلت إليه مسابقة "كأس إينرجي للدراما"، مشيرا إلى أن التصويت في نسخة العام الماضي بلغت 60 ألف صوت، بينما وصلت في نسخة العام إلى الحالي إلى مليون و800 ألف.

وشدد على أن ما حدث يعد نجاحا للقناة وسياستها التي تستهدف مرحلة سنة معينة هي فئة الشباب، مضيفا: "احنا في وقت قليل جدا، في 3 سنين حققنا إنجاز ضخم، ده معناه إن المستمع بيصدقنا وكذلك الصناع، النتيجة هي نتيجة تصويت شريحة الشباب، اللي فازوا النهاردة لازم يعرفوا إن دي كلمة الشباب".

ومن جهتها، تحدثت عايدة سعودي، مديرة إذاعة راديو إنرجي، عن النجاح الكبير الذي حققه "كأس إينرجي للدراما" في موسمه الثالث، مشيرة إلى أن البرنامج بدأ بـ20 ألف مشارك ثم ارتفعت أعداد المشاركين لدرجة أن السيرفرات لم تتحملها: "أصبحنا مسابقة حقيقية بلا تزوير أو محاباة، نحن تحت رقابة المكتب الفرنسي، لذا كاس إنيرجي للدراما جايزة نزيهة ونفخر بأنها تتطور عام عن الآخر".

و"كأس إينرجي للدراما" برنامج يقدمه المذيع محمد طارق أضا على راديو "إينرجي" خلال شهر رمضان وتعتمد المسابقة على تقسيم المسلسلات في مجموعات كما يحدث في كأس العالم، بحيث تبدأ التصفيات وتتنافس المسلسلات في المباريات التي يحسمها تصويت الجمهور وكذلك رأي لجنة التحكيم التي تتكون من نقاد وصحفيين، وتستمر المنافسة حتى المباراة النهائية التي تنتهي بتتويج مسلسل بكأس إينرجي للدراما.