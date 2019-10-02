دوللي شاهين تبعث برسالة غامضة :"أنا مش مرتبطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين رسالة غامضة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وكتبت دوللي في رسالتها: "لكل المهتمين بحياتي اكثر ما مهتمين بحياتن، أنا مش مرتبطة ولا في أي علاقة حب ولا عندي مدير أعمال، ارتاحوا ربنا يهديكم".
وعلقت دوللي على الصورة: "بوست مؤقت".
وطرحت الفنانة دوللي شاهين، يوليو الماضي، أغنيتها "الحاجة داعيالك"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، من كلمات شفيق كارم، وألحان تومي، والتوزيع الموسيقي لأشرف البرنس.
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