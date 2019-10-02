كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل حفل كأس إينرجي للدراما بحضور نجوم الفن (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ حفل كأس اينرجي للدرما بحضور نجوم الفن الفنان أحمد فهمي، بيومي فؤاد، ماجد المصري، حنان مطاوع، كريم عفيفي، أحمد خالد صالح والمخرج شريف عرفة ومذيعين راديو إينرجي.



وقدم الحفل المذيع محمد طارق الذي يقدم برنامج كأس اينرجي، وتحدث دكتور وليد مصطفى مالك راديو اينرجي عن دور المحطة الفترة الماضية عن توجيه رسائل للشباب الفترة الماضية بالتعاون مع ساندرا نشأت وهشام عبد الخالق كي يكونوا ايد واحدة مع الشعب ومع الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف أن مصر تتعرض لخطر هذه الفترة ويجب مواجهاتها بالوقف مع الجيش والشرطة.

وشكر مدير البرامج وائل منصور وجميع القائمين على كأس اينرجي للدرما والسوشيل ميديا. وأعلن عن حصول تنظيم اينرجي ميوزك ورلد النسخة المصرية وانها ستكون في نفس مستوي المحطة الرئيسة في فرنسا. ويصنف "البرنامج" المسلسلات في مجموعات تضم كل مجموعة 4 مسلسلات تماما كما يجري في كأس العالم، وتتنافس المسلسلات فيما بينها للتأهل للأدوار العليا والنهائية عن طريق تصويت الجمهور. وبلغ التصويت في المرحلة النهائية فقط مليون ونصف المليون صوت، كما دأب صناع المسلسلات وأبطالها على دعوة الجمهور للتصويت لمسلسلهم للفوز بـ"كأس إينرجي للدراما" وهو ما أحدث تفاعلا أكبر وتنافسا أشرس بين محبي المسلسلات أثناء التصويت. وتمنح لجنة التحكيم 6 جوائز لا يتدخل فيها الجمهور، وهي أحسن مسلسل وأحسن مسلسل كوميدي، وأحسن ممثل وممثلة وأحسن ممثل وممثلة في أدوار مساعدة، وفيما يلي القائمة الكاملة للمسلسلات والفنانين الفائزين بالجوائز، على أن تعقد "إينرجي" حفلا ضخما قريبا لمنح الجوائز للفائزين، كما جرت العادة في كل نسخة من "كأس إينرجي للدراما". وجاءت الجوائز كالأتي: جائزة خاصة للفنانة القدير "سوسن بدر" جوائز لجنة التحكيم أحسن مسلسل: "زودياك" أحسن ممثل: محمد ممدوح "قابيل" أحسن ممثلة: حنان مطاوع "لمس أكتاف" أحسن ممثل دور مساعد: كريم عفيفي "ولد الغلابة" وعلي الطيب "قابيل" أحسن ممثلة دور مساعد: أسماء أبو اليزيد "زودياك" أحسن مسلسل كوميدي: "بدل الحدوتة تلاتة" Advertisements جوائز الجمهور أحسن مسلسل: "زودياك" أحسن مسلسل كوميدي: "بدل الحدوتة تلاتة" أحسن ممثل: أحمد السقا "ولد الغلابة" أحسن ممثلة: دينا الشربيني "زي الشمس" أحسن ممثلة كوميدية: دنيا سمير غانم "بدل الحدوتة تلاتة" أحسن ممثل كوميدي: أحمد فهمي "الواد سيد الشحات" أحسن ممثلة مساعدة: ريهام عبدالغفور "زي الشمس" أحسن ممثل مساعد: ماجد المصري "زلزال" أحسن ممثلة صاعدة: "هنادي مهنى" أحسن ممثل صاعد: أحمد خالد صالح "زودياك" أحسن مخرج: محمد سامي "ولد الغلابة" أحسن سيناريو: محمد المعتصم ومنة إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية "زودياك" أحسن مدير تصوير: حسام حبيب "بدل الحدوتة تلاتة" أفضل ديكور: هند حيدر "زودياك" أفضل ستايلست: دينا نديم "زودياك" أحسن موسيقى تصويرية: مصطفى الحلواني "حكايتي" أحسن تتر: كارمن سليمان "حكايتي"

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