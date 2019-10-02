كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد سامي يوجه كلمة لحضور "كأس إينرجي": أتمنى التواجد الدائم للدراما المصرية في التكريمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه المخرج محمد سامي، كلمة للقائمين على مسابقة "كأس إينرجي للدراما"، وذلكل خلال فيديو قصير تم بثه خلال حفل توزيع النسخة الثالثة من المسابقة الأكبر على مستوى مصر، حيث تتسابق المسلسلات من أجل لقب أفضل مسلسل، بالإضافة إلى ما يفوق العشرين جائزة أخرى.
ويُقام الآن، حفل توزيع النسخة الثالثة من البرنامج في فندق "هيلتون" بيراميدز جولف بالسادس من أكتوبر وبالشراكة مع GV developments للتطوير العقاري، وبحضور عدد كبير من النجوم، في حفل هو الأضخم منذ إطلاق المسابقة.
وقال محمد سامي، في الفيديو إنه يتمنى الحضور الدائم لكل الأعمال المصرية في التكريمات المختفلة، كما يتمنى تقديم الفن المصري أفضل الأعمال دائما.
وتابع محمد سامي: "بشكر كل القائمين على الأعمال الدرامية وعلى استفتاء (كأس إينرجي للدراما) وبشكر الجمهور اللي صوت لي في الاستفتاء، كان نفسي أكون موجود معاكم لكن أنا للأسف خارج مصر، بشكركم على التصويت والجائزة وبعتذر عن عدم وجودي.. شكرا ليكم".
وكان الدكتور وليد مصطفى، رئبس مجلس إدارة "إينرجي مصر"، قد عبر عن اعتزازه بما وصلت إليه مسابقة "كأس إينرجي للدراما"، مشددا على أن مصر دائما ما تنهض بعد أي كبوة "شيء مهم جدا نحافظ على بلدنا، على جيشننا على شرطتنا، البلد زي مذكورة في الـ 3 أديان السماوية، إحنا إيد واحدة تحت قيادة الرئيس.. الجيش.. والشرطة.. والشعب.. إحنا التآمر علينا من زمان، وجابهنا وهنجابه".