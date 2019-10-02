كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دينا الشربيني لحضور حفل "كأس إينرجي للدراما": "ماقدرتش أحضر بسبب التصوير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الفنانة دينا الشربيني، كلمة لحضور حفل توزيع جوائز النسخة الثالثة من مسابقة "كأس إينرجي للدراما"، الاستفتاء الأضخم في مصر، عن الدراما الرمضانية بما يقارب الـ 2 مليون صوت، ووجهت دينا كلمتها في فيديو تم بثه خلال الحفل المقام حاليا في فندق "هيلتون بيراميدز جولف"، وبالشراكة مع شركة GV development للتطوير العقاري.

وقالت دينا: "بشكر ربنا وعايزة أشكر كأس إينرجي للدراما وأشكر الجمهور اللي صوت لي، أنا مبسوطة أوي بشكر إيناس الشواف وبقول لها ميرسي على تعبك معايا".