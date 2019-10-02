"بسبب التجاوزات".. الأهلي المصري يشكو مرتضى منصور إلى 9 جهات رسمية

أعلن النادي الأهلي المصري رفضه ما وصفه بـ"التجاوزات غير الأخلاقية" لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وذلك من خلال مداخلات هاتفية أجراها الأخير مع البرنامج الذي يحمل اسم ناديه عبر قناة "الحدث اليوم"، ووجّه خطاباً إلى 9 جهات رسمية من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف تلك التجاوزات.

واتهم الأهلي رئيس الزمالك باستخدام السباب والشتائم بأسلوب يحض على الفتنة بين الجماهير، ما دفعه لإصدار بيان قال فيه..

"نظراً لخطورة ما يرتكبه رئيس الزمالك في حق النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره على العلاقة بين جماهير الأندية الشعبية.. قرر النادي تصعيد الموقف لجميع الجهات المعنية في الدولة للاضطلاع كل بمسؤولياته في هذه الظروف الحرجة. لا سيما أن النادي ترفع كثيراً في الرد على تجاوزات رئيس الزمالك، رغبة منه في التعاون مع مؤسسات الدولة وحرصاً على المصلحة العليا للبلاد، لكن في الآونة الأخيرة فاقت تجاوزات رئيس الزمالك كل الحدود".

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وأضاف البيان: "في الوقت نفسه لا يزال مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون.. وهو الذي من المفترض أن يكون مجلس النواب هو المدافع الأول عن حقوق كل الشعب وليس عن عضو البرلمان فقط.. كما أن مجلس النواب هو الأصل في التشريع وهو أيضاً الأكثر حرصاً على تنفيذ آليات القانون، وإزاء كل هذا أرسل النادي الأهلي العديد من المكاتبات الرسمية يلفت ويحذر من الفتنة القادمة لا محالة في الشارع المصري بسبب تجاوزات رئيس الزمالك، الذي لا يجد من يحاسبه عن كل تجاوزاته التي تتنافى مع أخلاقيات المصريين وتقاليدهم.. فقد أرسل النادي خطاباً إلى اللواء مصطفى الشريف، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، لرفع الأمر ولفت النظر لخطورة الموقف الحالي، لا سيما أن الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره فاض بهم الكيل من تصرفات رئيس الزمالك، كما أرسل النادي خطاباً إلى معالي رئيس الوزراء يؤكد فيه أنه لجأ إلى جميع الجهات المعنية داخل البلاد".





وتابع البيان: "تساءل النادي الأهلي في خطابه هل هناك طرق مشروعة أخرى بخلاف الطرق القانونية في ظل حالة الصمت غير المبرر تجاه تجاوزات المذكور.. كما أرسل النادي الأهلي خطاباً إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يطالبه بأن يمثل رئيس الزمالك أمام القانون في دولة القانون أسوة بكل المصريين، وأنه على مجلس النواب أن ينحاز لكل أفراد الشعب المصري وليس لعضو البرلمان فقط الذي يستثمر الحصانة في الهروب بتجاوزاته وإساءاته للآخرين".

كما أرسل النادي الأهلي خطاباً إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، للفت الانتباه بأن رئيس الزمالك يلعب بالنار في وقت تحتاج في البلاد للتكاتف وليس التنافر، وأن ما يرتكبه رئيس الزمالك من تصرفات غير أخلاقية عبر شاشات القنوات الفضائية إساءة لكل الأسر المصرية، وأنه فاق كل الحدود ولا يمكن السكوت عنه وينذر بفتنة في الشارع المصري. وأرسل النادي الأهلي خطاباً إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بصفته الوزارية والمسؤول الأول عن الرياضة المصرية بأن يكون هناك رد قاطع إما بمحاسبة رئيس الزمالك بالقانون، أو إفادة النادي الأهلي بالطرق الشرعية البديلة للحفاظ على حقوق مجلس إدارته وجماهيره.. كما تقدم النادي الأهلي ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام مدعوماً بالمستندات وبكل تجاوزات رئيس الزمالك غير الأخلاقية، ويطالب فيها بسرعة التحقيق وتطبيق العدالة.. وأرسل النادي خطاباً إلى المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، وطالبه النادي بالرد على عدم بته في الشكاوى السابقة في حق رئيس الزمالك، وتطبيق مبادئ الميثاق الأوليمبي للحفاظ على الأسرة الرياضية بعد خروقات رئيس الزمالك للعلاقة بين جماهير الأندية المصرية.. وأرسل النادي الأهلي خطاباً إلى عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، وطالبه فيه بتنفيذ وعوده التي أعلنها على الملأ عند توليه المسؤولية بأنه سوف يتخذ إجراءات رادعة تجاه أي متجاوز من إدارات الأندية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، خاصة أن النادي الأهلي أرسل شكوى مماثلة لاتحاد الكرة في يناير/كانون الثاني الماضي.. وأخرى عقب مباراة السوبر المحلي بسبب تجاوزات المذكور في حق مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية عقب المباراة، لكن اللجنة المؤقتة للاتحاد لم تنظر هذا الأمر لأسباب هي تعلمها.. كما أرسل النادي الأهلي خطاباً إلى الهيئة الوطنية للإعلام وآخر للجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، ومرفق معه تجاوزات رئيس الزمالك على أقراص مدمجة، وطالب النادي الأهلي جميع الجهات المعنية الاضطلاع بمسؤولياتها والتصدي للتجاوزات.