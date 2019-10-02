غيابات عديدة.. الأهلي يعلن قائمته لمواجهة الإنتاج في الدوري المصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي المصري، عن قائمة اللاعبين المرشحين للمشاركة في مواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي شهدت استبعاد مروان محسن، ومحمود متولى، وكريم نيدفيد، وسعد الدين سمير للإصابة، ومحمد محمود وحسين السيد واليو ديانج وصالح جمعة وأحمد الشيخ وعلى لطفي لأسباب فنية.

وضمت القائمة كلاً من

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وشريف إكرامي، وأحمد طارق.

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الدفاع: محمود وحيد، وأيمن أشرف، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، وعلي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، وعمرو السولية، وأفشة، وحسام عاشور، وحسين الشحات، ووليد سليمان، ورمضان صبحي، وجيرالدو.

الهجوم: أجايي، وصلاح محسن، وأزارو.

وبدأ الأهلي حملته في الدفاع عن لقب الدوري المصري بالفوز على سموحة بهدف دون رد، قبل أن يتحول للمشاركة القارية؛ حيث كرر فوزه على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، ويتأهل لدور المجموعات بنتيجة إجمالية 6-0.