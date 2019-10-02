شكرا لقرائتكم أفلام منصة "آبل" للبث التدفقي.. تُعرض في دور السينما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تنوي "آبل" عرض أفلام، منجزة أصلاً لخدمتها للبث التدفقي، في دور السينما، على ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عن هويتها قولها إن "آبل" تأمل أن يوفر عرض الأفلام في دور السينما شهرة أكبر للمنصة ويساعد على استقطاب نجوم من أوساط السينما إلى أفلام "آبل".

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ويسمح عرض الأفلام في صالات السينما بالحصول على جوائز سينمائية. وقد فازت الشركتان الرائدتان في مجال البث التدفقي "نتفليكس" و"أمازون برايم" بجوائز عن أفلام أنتجتها للبث التدفقي وعادت وعرضتها في قاعات السينما.

وتبدأ خدمة "آبل تي. في" في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر في أكثر من 100 بلد بسعر 4.99 دولارات مع عدد محدود من البرامج الأصلية في البداية إلا أنها وعدت بإنتاج عدد أكبر من هذه الأعمال مع الوقت.

وسعر الاشتراك في هذه الخدمة أقل من خدمة "ديزني" المشابهة والمقرر إطلاقها في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر بسعر 6.99 دولارات، ومن "نتفليكس" البالغ سرع خدمتها 8.99 دولار شهرياً.