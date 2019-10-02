شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يكشف عن ملامح فعاليات موسم الرياض قبل أيام من انطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل فعاليات موسم الرياض المقرر أن يبدأ يوم 11 أكتوبر الجارى وينتهى يوم 15 ديسمبر ليستمر لمدة 66 يوماً فى العديد من المناطق داخل المملكة العربية السعودية.

ونشر آل الشيخ، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر، منذ قليل، يشرح فيه تفاصيل موسم الرياض القادم والذى يهدف إلى استقبال 20 مليون زائر من مختلف انحاء الوطن العربي والعالم.

ويتماشى موسم الرياض المقبل مع رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة العلامات التجارية، وزيادة عائد الاستثمار فى المملكة العربية السعودية، ومن المقرر ان يقام الفعاليات على مساحة 14 مليون متر مربع، وبميزانية 1.5 مليار ريال.

وسرعان ما نجح مقطع الفيديو الذى نشره المستشار تركى آل الشيخ عبر حسابه فى جذب ملايين المشاهدات والتفاعلات من قبل متابعيه خلال ساعات من طرحه عبر صفحته.