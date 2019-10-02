شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بشارة: مهرجان الجونة ساعد على تنشيط السياحة المصرية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد بشارة، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية، إن نجاح مهرجان الجونة يدل على الجهد الكبير المبذول، سواء من تنظيم أو إقامة ورش العمل والحراك بين الفنانين لأن مدينة الجونة صغيرة فيكون فى مقابلات بينهما بالصدف وليس حفل افتتاح وختام فقط.

وأضاف : "المرجان أثر بشكل كبير على مدينة الجونة، فكان فى السابق لا يعرفه فئة كبيرة من الجمهور، بالإضافة إلى أن السياحة المصرية فى الجونة زادت بشكل كبير، ومن ناحية السياحة العالمية فنحن نبعث رسالة طمأنينة للخارج بعد إقامة فعاليات مثل المهرجان أو مباريات كرة القدم، وهذا ما ساهم فى شهرة مدينة الجونة بالشكل الحالى".

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وتابع بشارة: "الجونة مدينة متكاملة ولا تخدم فئة معينة كما يشاع، ولكنها تخدم جميع الفئات، لكن المهرجان أعطى صورة بأنه مقتصر على فئة محددة بسبب النظام والشكل الذى يظهر به وأيضا المرور سلس والناس هنا ملتزمة بشكل كبير، ودليل على كلامى أن المدينة بها مدارس مختلفة سواء حكومية أو خاصة أو دولية، بالإضافة أن كل الموظفين الذين يعملون فى الجونة يسكنون بها".

وأضاف أن كل عام فى المهرجان نحاول تغيير المدعوين لعدم استطاعتنا دعوة الجميع، أما عن نجاح المهرجان فرغم خسارته ماديا كل عام ولكن ما يهمنا أن الخسارة تقل من عام لعام، والرعاة تزيد كل مرة عن المرات السابقة.

وأشار إلى أن الجونة تنتظر الانتهاء من مبنى قاعة المؤتمرات حتى نقيم مهرجان الموسيقى، بالإضافة إلى أن مهرجان السينما سيقام أيضا داخل قاعة المؤتمرات فى دورته الرابعة، لأن مثل هذه الفعاليات تطمئن السياح بأن مصر آمنة ولديها نظام وتساعد على تنشيط سياحة بلدنا.