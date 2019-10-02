شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرضه فى الجونة.. Ad Astra لـ براد بيت يحقق إيرادات 90.5 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت إيرادات فيلم المغامرة والخيال العلمى Ad Astra في الإرتفاع حيث زادت حوالى 70 مليون دولار خلال 10 أيام منذ بداية عرضه، حيث حقق فى يومه الأول 19.5 مليون دولار حول العالم، ليكون إجمالي الإيرادات 90.5 مليون دولار.

الفيلم عرض في حوالى الـ 3460 شاشة في الولايات المتحدة الأمريكية، والإيرادات تعتبر سيئة بالنظر إلى ميزانية الفيلم البالغة 50 مليون دولار، ومن المتوقع أن يحصد فيلم Ad Astra إيرادات أكثر، لكى يتجنب أن يكون ضمن قائمة الأفلام الفاشلة لشركة Fox، حسبما نشر موقع " thewrap ".

وعرض فيلم Ad Astra في افتتاح مهرجان الجونة في دورته الثالثة الخميس الماضى، جنبا إلى جنب في عرضه بافتتاحية مهرجان تورنتو السينمائى.

Advertisements

فيلم " Ad Astra " من تأليف واخراج جيمس جراي، ومن بطولة براد بيت و ليف تايلوروتومي لي جونس وجون اورتيز ولورين دين و غيرهم .

ويدورحول سفر رائد الفضاء روي مكبرايد إلى الحواف الخارجية للنظام الشمسي ليجد والده المفقود ويكشف لغزًا يهدد بقاء كوكبنا، ومن ثم ستواجه رحلته كشف لـ أسرار تتحدى طبيعة الوجود الإنساني ومكانتنا في الكون.