مي عمر بقبعة ورامي صبري في ملعب تنس.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها ترتدي "قبعة" كبيرة.

يارا

نشرت الفنانة اللبنانية يارا، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة " سيلفي"، حازت على إعجاب جمهورها.

أسيل عمران

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من إحدى الدول الأجنبية.

زينب نصر فياض

نشرت اللبنانية زينب نصر فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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رامي صبري

نشر الفنان رامي صبري، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بصديقه "إبراهيم" من ملعب "التنس".

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ارتدت فستانًا كلاسيكيًا.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بعد تعافيها، تظهر فيها بجزر المالديف.

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بصديقتها.

دوللي شاهين

نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها.

أحمد الشامي

نشر الفنان أحمد الشامي، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له ظهر فيها أمام شاطئ البحر.