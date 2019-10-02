صور| مي عمر تتعاقد مع سارة الطباخ لإدارة أعمالها الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تعاقدت الفنانة مي عمر مع المنتجة سارة الطباخ، لإدارة أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة. ونشرت شركة "EAERH PRODUCTION" صورا تجمع سارة بـ"مي"، عبر صفحتها على "إنستجرام"، كما نشرت مي عمر صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:" شركة برودكشن إيرث، الوكيل الحصري والرسمي لإدارة أعمالي". وشاركت مي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل ولد الغلابة، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، إنجي المقدم، ومن إخراج محمد سامي، وتأليف أيمن سلامة، كما تستعد حاليا لفيلم كوميدي، من إخراج سامح عبدالعزيز.

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