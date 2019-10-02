فيديو| جنات تغني لابنتها: عيون القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة جنات مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، يجمعها بابنتها "جنات"، وهي تغني لها.
وظهرت جنات في الفيديو وهي تغني لابنتها "عيون القلب"، وعلقت: "الأمومة تلك الكلمة التي تشعر بها فقط ولا توصف، اللهم ارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة".
وأنجبت جنات ابنتها الأولى، التي أطلقت عليها أيضا "جنات" 4 مايو الماضي، من زوجها المصري محمد أوسمان.
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