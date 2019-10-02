فيديو| تركي آل الشيخ يروج لموسم الرياض: "الأكبر في الشرق الأوسط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لموسم الرياض الجديد، الذي من المقرر بدء فعالياته 11 أكتوبر الجاري حتى منتصف سبتمبر.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلا: "الرياض عاصمتنا، الرياض في قلب كل سعودي وسعودية، الرياض أكبر مدينة في الشرق الأوسط، موسم الرياض أكبر موسم في المملكة العربية السعودية وأكبر موسم شهدته المنطقة العربية، 12 قطاع، و6 مناطق رئيسية، و6 مناطق فرعية، أول مرة في التاريخ كل هذه الفعاليات تتجمع في منطقة واحدة، فعاليات مختلفة ومتنوعة لجميع شرائح المجتمع، الرياض للمواطن والمقيم وللسائح، الوعد الرياضي من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر، هتوحشونا".

ومن المقرر أن تشهد فعاليات الوعد الرياضي عدد كبير من المفاجآت للعالم العربي وللمواطنين السعوديين أيضًا والسائحين، الذي يريدون الاستمتاع وقضاء أجواء من البهجة والسرور.