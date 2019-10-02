محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة تجمعه بزوجته، ندى كامل، عبر حسابه على "إنستجرام".
وظهر الفيشاوي وهو يحتضن زوجته، في أحد الأماكن، لينفي الشائعات التي دارت عن طلاقهما، بسبب خلافات بينهما في مهرجان الجونة السينمائي.
وينشغل الفيشاوي حاليا بتصوير دوره في فيلم "عقد الخواجة" مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ومعتصم النهار، من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة رومانسية.. الفيشاوي ينفي شائعات الخلاف مع زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.