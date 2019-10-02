بصورة رومانسية.. الفيشاوي ينفي شائعات الخلاف مع زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة تجمعه بزوجته، ندى كامل، عبر حسابه على "إنستجرام".

وظهر الفيشاوي وهو يحتضن زوجته، في أحد الأماكن، لينفي الشائعات التي دارت عن طلاقهما، بسبب خلافات بينهما في مهرجان الجونة السينمائي.

وينشغل الفيشاوي حاليا بتصوير دوره في فيلم "عقد الخواجة" مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ومعتصم النهار، من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.