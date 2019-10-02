خالد النبوي يكشف عن فيلمه الجديد "يوم وليلة"

كشف الفنان خالد النبوي عن فيلمه الجديد بعنوان "يوم وليلة"، حيث نشر أفيش الفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ومن المقرر أن يعرض الفيلم قريبًا، وهو بطولة كل من أحمد الفيشاوي،

حنان مطاوع، خالد سرحان، سامي مغاوري، أوتاكا، درة، ومن تأليف يحيى فكري.

وتدور أحداث الفيلم من خلال يوم كامل فى حياة المصريين هو يوم مولد السيدة

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زينب ،وذلك على مدار ٢٤ ساعة.

ويتم سرد أحداث العمل والتي تتضمن المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري في حياته اليومية في شتى المجالات العملية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وألقى المؤلف الضوء على الظواهر السلبية التى طفت على السطح فى المجتمع مع وضع حلول لها في نهاية الفيلم.