إسبانيا ضيف شرف "الإسكندرية السينمائي" وتكريم هوجوسيلفا وكولدو سييرا

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، والمقرر إنطلاق دورته ال ٣٥ في الفترة من ٨ إلى ١٣ أكتوبر المقبل، اختيار دولة إسبانيا لتكون ضيف شرف المهرجان حيث من المقرر عرض فيلمي الافتتاح والختام منها.

كما تقرر تكريم اثنين من صناع السينما الإسبانية في حفل الافتتاح وهما الفنان هوجوسيلفا، الذي درس الفنون المسرحية و الغناء،بدأ مشواره الفنيبالمشاركة في فيلم "حياة تريكا" ثم توالت أدواره في العديد من الأفلام منها "الملكات" عام 2005 و ساندمان عام 2007 و "يجب أن نتحدث" عام 2013 و "الأصم" عام 2019 و غيرها. و شارك في مسلسلات

عديدة.

أما المكرم الثاني فهو المخرج كولدو سييرا الذي قدم عددا من الأفلام القصيرة حاز بها على جوائز عدة مثل "حب الأم"، و"قطار بروجا" وحصد بها أكثر من 20 جائزة في عدة مهرجانات دولية مثل مهرجانامستردام السينمائي، كما أخرج 3 أفلام روائية و هي "الأشجارالخلفية" و "جرنيكا" و "70 ألف دولار".

وسيتم عرض ٤ أفلام خلال البرنامج الإسباني خلال فعاليات المهرجان وهمالأول"مواجهة الرياح" إنتاج ٢٠١٨، إخراج ميرتكسل كوليلأباريسيو، وتدور قصته حول "مونيكا" الراقصة ذات ال 47 عام التيتعود إلى قريتها بعد

20 سنة بسبب وفاة والدها، لكن صعوبة الحياةهناك و خاصة مع والدتها يجعلها تلجأ إلى ما تعرفه و هو الرقص.

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والثاني "الخلية المزدوجة" إنتاج ٢٠١٩، وإخراج إجناسيو مالاجون،ومدته ١٤ دقيقة، وتدور أحداثه حول طالبان يدخلان الخلية المزدوجةوهي لعبة فيديو ملعونة تحول الشقة المستأجرة التي يعيشون فيها إلىسجن، بينما الفيلم الثالث هو "غارق في الحب" إخراج كورو بيرنابيو،ومدته ١٠ دقائق، ويتناول العمل قصة مارك و مارتا اللذان يحتفلانفي ذكراهم الشهرية بعشاء رومانسي لكن تأخذ الأحداث منحنىغريب عندما يطرحا موضوع وسائل التواصل الاجتماعي.

والفيلم الرابع هو "الذكرى الأولى" إنتاج ٢٠١٩، إخراج خيسوسبونس، ويصل مدته إلى ١٠٣ دقائق، ويدور العمل حول إيزابيل سيدةفي منتصف العمر متزوجة من سيبستيان وهو ضابط جيش متقاعديتميز بالصرامة و الحزم، عندما تصاب بمرض الزهايمر تجعل زوجهايدرك أنه يعرف القليل جدًا عن زوجته.