الخميس.. عرض فيلم "ورد مسموم" بسينما بلاك أند وايت

تعرض أكاديمية "بلاك أند وايت"،

لصناعة السينما والإعلام، برئاسة المخرج أحمد سامح، فيلم "ورد مسموم"، بقاعة السينما الخاصة بالأكاديمية، وذلك يوم الخميس المُقبل الموافق 3 أكتوبر الجاري، فى تمام الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن تُقام ندوة خاصة عقب عرض الفيلم، بحضور أحمد فوزى صالح

مؤلف ومخرج العمل، ويديرها الناقد السينمائي رامى المتولي، وسيتم فتح باب المناقشة والتساؤلات حول كيفية صناعة الفيلم مع المشاهدين.

يأتي ذلك ضمن برنامج "عروض الأفلام" للجمهور العام، الذى تنظمه سينما أكاديمية "بلاك أند وايت"،

لأفلام مختارة محلية وعالمية، حيث يعقُب كل فيلم ندوة مع أحد صانعي العمل وناقد سينمائي، بحضور مروان الزهيري منسق عروض الآفلام، يتم خلالها مناقشة مفتوحة مع المشاهدين حول تفاصيل الفيلم.

جدير بالذكر أن فيلم "ورد مسموم" قد شارك فى عدة مهرجانات بمختلف الدول، وحصد العديد من الجوائز، كما أنه مرشحًا لجائزة الأوسكار كأفضل فيلم مصري.