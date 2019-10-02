صور.. رسام صعيدي يهدي محمد صبحي لوحه فنية

أهدى رسام من محافظة سوهاج لوحة فنية إلى الفنان محمد صبحي ،تقديراً منه لمسيرة الفنان القدير في المسرح والسينما والتليفزيون. وقدم سيفين اللوحة الفنية لمحمد صبحي بحضور الفنان القدير منير مكرم. الفنان القدير منير مكرم. يذكر أن النجم محمد صبحي يجري بروفات مكثفة على نص مسرحية جديدة بعنوان "ألف عيلة وعيلة" من تأليف مصطفى شهيب، المسرحية ويخرجها محمد صبحي، ويقوم ببطولتها أيضًا مع فرقته المسرحية وستقدم خلال شهر ديسمبر في افتتاح موسم جديد لمهرجان المسرح للجميع الذى بدأه بمسرحية "غزل البنات" ثم مسرحية "خيبتنا". وعيلة" من تأليف مصطفى شهيب، المسرحية ويخرجها محمد صبحي، ويقوم ببطولتها أيضًا مع فرقته المسرحية وستقدم خلال شهر ديسمبر في افتتاح موسم جديد لمهرجان المسرح للجميع الذى بدأه بمسرحية "غزل البنات" ثم مسرحية "خيبتنا". Advertisements

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