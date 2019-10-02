خاص الفن- هذا ما يشغل أصالة حالياخاص الفن- فادي حداد: "سأظهر نهوى بصورة عمرها الحقيقي"خاص بالفيديو-...

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 ان الفنانة السورية ​أصالة​ نصري مشغولة حاليا بالتحضير لموسم جديد من برنامج "صولا "، والذي قدمت منه أكثر من موسم سابقا، فبعد أن اطمأنت على نجاح ألبومها الجديد "في قربك" الذي اصدرته مؤخرا على يوتيوب، بدأت جلسات عمل مع فريق الإعداد للتحضير لموسم جديد واختيار اسماء نجوم ونجمات الغناء الذي سيشاركون مع أصالة في الحلقات والتي سيتم تصويرها في نهاية 2019 مع المخرج موسى عيسى.

وخلال جلسات العمل اتفق فريق البرنامج على عمل بعض التغييرات البسيطة ليكون البرنامج مختلف عن المواسم السابقة وأيضا لضمان النجاح والاستمرارية.

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