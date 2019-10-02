خاص الفن- فادي حداد: "سأظهر نهوى بصورة عمرها الحقيقي"

ميرنا وليد - بيروت - اعلن المخرج اللبناني ​فادي حداد​ في حديث خاص مع الفن انه يصدر كليب الفنانة نهوى الجديد "انا الك" بداية الاسبوع المقبل . واكد فادي في تعليق خاص مع الفن : "ستظهر نهوى بصورة جديدة مختلفة كما اختلاف الاغنية ونوعيتها، ستكون بلقطات جمالية رائعة من مناظر لبنان الطبيعية واجواء رومنسية يشاركها بها ملك جمال لبنان السابق ربيع الزين ، وسأظهر نهوى باللوك الذي يعطيها عمرها الحقيقي فهي شابة وجميلة".

وكانت قد أشارت الفنانة اللبنانية نهوى في حديث خاص لموقع "الفن"، الى أنها تقدم الأغنية اللبنانية للمرة الأولى، بعد أن قدمت في السنوات الماضية الأغنية البدوية.

الأغنية تتعاون فيها نهوى مع الملحن اللبناني جوزيف جحا.