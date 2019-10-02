خاص بالفيديو- إلهام شاهين ترد على إنتقادات تأييدها للرئيس السيسي

ميرنا وليد - بيروت - تعرّضت الممثلة المصرية ​إلهام شاهين​ الى هجوم عبر مواقع التواصل الإجتماعي في الفترة الأخيرة من جانب المعارضين في مصر بسبب تأييدها للرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​.

وتداول المتابعون شائعات وأخبار مسيئة عن شاهين، من دون أي اعتبار لأرشيفها الفني وقيمتها الفنية ومحاولة لتشويه سمعتها، خصوصاً أنها عُرفت سابقاً بموقفها ضدّ الرئيس الراحل ​محمد مرسي​.

وردّت شاهين في تصريح خاص لموقع "الفن" على الإنتقادات التي طالتها في الفترة الأخيرة، متغاضية عن جميع الإشاعات والأخبار التي انتشرت ضدّها.

من ناحية أُخرى تستعدّ شاهين للبدء بالتحضيرات لأعمال سينمائية عديدة، نكشفها في الفيديو المرفق.

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