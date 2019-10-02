ميرنا وليد - بيروت - تزوج الفنان وعد بركات، ابن الموسيقار الراحل ​ملحم بركات​ الاسبوع الماضي بحضور أفراد عائلته والأصدقاء من الوسط الفني وخارجه، أما العروس فهي الشابة ريتا نصر التي اختارت فستاناً مميزاً ليوم فرحها.

وحضر حفل الزفاف العديد من النجوم منهم الفنان ملحم زين الذي اضاف الى السهرة اجواء مميزة خصوصا انه غنى اغنية الموسيقار ملحم بركات "مرتي حلوة"، كما ألقى الشاعر نزار فرنسيس كلمة مؤثرة بهذه المناسبة ليزف العروسين بعدها الفنان وليد توفيق، كما حضرت الفنانة دومينيك حوراني العرس والفنان رضا ايضا. من موقع الخليج 365 نتمنى للفنان وعد بركات السعادة والفرح الى جانب عروسه Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر صور حصرية لـ" الفن" من زفاف وعد ملحم بركات ..تعرفوا على عروسه الجميلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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