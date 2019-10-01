بعد شائعة طلاقهما.. الرومانسية تجمع أحمد الفيشاوي وزوجته

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 11:56 مساءً - بعد انتشار شائعة طلاقهما بعد خلاف حصل بينهما في مهرجان الجونة السينمائي، خرج الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لينفي كل تلك الإشاعات ونشر صورة الى جانب زوجته وهو يحتضنها.



يشار الى أن أحمد الفيشاوي غادر مهرجان الجونة قبل نهايته، وأطلقت الشائعات عن خلافات نشبت بينه ‏وزوجته، ولكنه نفى ذلك وأكد على مغادرته الجونة لاستكمال تصوير دوره في فيلم “عقد الخواجة”.‏من ناحية أخرى، يشارك الفيشاوي في فيلم “عقد الخواجة” الى جانب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وهو قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد ‏أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي فى أولى تجاربة له في الإخراج.