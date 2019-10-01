شاهدوا فخامة منزل نانسي عجرم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 11:56 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حسابها على “إنستغرام”، فيديو قصيراً التقط لها أثناء وجودها في حديقة منزلها.



وظهرت وهي تسير في الحديقة مع كشف جزء من المنزل الفاخر على أنغام أغنيتها “عم بتعلق فيك”. وعلقت بكلمات من الأغنية: “قلي إنك حاسس فيي وشايف شو بيحكو عينيي. لما بتمرق حدي وبرجف قدامك أنا”.

وأحدثت ضجة كبيرة في أوساط المتابعين حيث وصل عدد المشاهدات في ساعات قليلة إلى أكثر من 880ألف.

كذلك تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات فيديو سجل أثناء استقبال النجمة الشيف التركي الشهير بوراك في منزلها.