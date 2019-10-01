كندة علوش تفجر مفاجأة عن زوجها عمرو يوسف.. شاهدوا ماذا قالت؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 11:56 مساءً - الفنانة كندة علوش كانت من أكثر الفنانات اللواتي لم ينتقدهن أحد في كل إطلالاتها التي ظهرت بها في ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت على السجادة الحمراء خلال حفل الافتتاح، بفستان أنيق وبسيط من اللون الكحلي، حيث تناغم تمامًا مع إطلالة زوجها الذي ارتدى بذلة رسمية باللون الأسود.

وعلى هامش الحفل، كشفت كندة، خلال لقائها في حوار تليفزيوني عن سر التناغم بين إطلالتها وإطلالة زوجها.

قالت إن زوجها هو من يحرص دائمًا على الاهتمام بإطلالتها، على الرغم من أن العكس هو الشائع بين النساء والرجال، إلا أن أناقة يوسف، تجعلها دائمًا واثقة في ذوقه، معلقة: “بيعرف كيف يلبس، وبيهتم بالتفاصيل، ولأن ذوقه كتير حلو، دائمًا بسأله وبرجعله”.

وأضافت، أن عمرو يوسف، يحب التناغم بين اللونين الأسود والكحلي، ولذلك اختار إطلالاتهما بنفس اللونين.