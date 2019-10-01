شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا ضيف شرف "الإسكندرية السينمائي" وتكريم الفنان العالمي هوجو سيلفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، والمقرر انطلاق دورته الـ35في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، عن اختيار دولة إسبانيا لتكون ضيف شرف المهرجان حيث من المقرر عرض فيلمي الافتتاح والختام منها.



كما تقرر تكريم اثنين من صناع السينما الإسبانية في حفل الافتتاح وهما الفنان هوجوسيلفا، الذي درس الفنون المسرحية والغناء، بدأ مشواره الفني بالمشاركة في فيلم "حياة تريكا" ثم توالت أدواره في العديد من الأفلاممنها "الملكات" عام 2005 وساندمان عام 2007 و"يجب أن نتحدث" عام 2013 و"الأصم" عام 2019 و غيرها. وشارك في مسلسلات عديدة.

أما المكرم الثاني فهو المخرج كولدو سييرا الذي قدم عددًا من الأفلام القصيرة حاز بها على جوائز عدة مثل "حب الأم"، و"قطار بروجا" وحصد بها أكثر من 20 جائزة في عدة مهرجانات دولية مثل مهرجان امستردام السينمائي، كما أخرج 3 أفلام روائية و هي "الأشجارالخلفية" و"جرنيكا" و"70 ألف دولار".

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وسيتم عرض 4 أفلام خلال البرنامج الإسباني خلال فعاليات المهرجان وهى الأول "مواجهة الرياح" إنتاج ٢٠١٨، وتدور قصته حول "مونيكا" الراقصة ذات الـ47 عاما التي تعود إلى قريتها بعد 20 سنة بسبب وفاة والدها، لكن صعوبة الحياة هناك خاصة مع والدتها يجعلها تلجأ إلى ما تعرفه وهو الرقص.

والثاني "الخلية المزدوجة" إنتاج ٢٠١٩، وإخراج إجناسيو مالاجون، ومدته ١٤ دقيقة، وتدور أحداثه حول طالبان يدخلان الخلية المزدوجة وهي لعبة فيديو ملعونة تحول الشقة المستأجرة التي يعيشون فيها إلى سجن، بينما الفيلم الثالث هو "غارق في الحب" إخراج كورو بيرنابيو، ومدته ١٠ دقائق، ويتناول العمل قصة مارك ومارتا اللذين يحتفلان في ذكراهما الشهرية بعشاء رومانسي لكن تأخذ الأحداث منحنى غريب عندما يطرحان موضوع وسائل التواصل الاجتماعي.

والفيلم الرابع هو "الذكرى الأولى" إنتاج ٢٠١٩، إخراج خيسوسبونس، ويصل مدته إلى ١٠٣ دقائق، ويدور العمل حول إيزابيل سيدة في منتصف العمر متزوجة من سيبستيان وهو ضابط جيش متقاعد يتميز بالصرامة والحزم، عندما تصاب بمرض الزهايمر تجعل زوجها يدرك أنه يعرف القليل جدًا عن زوجته.