شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر جديد لـ الجزء الثانى من Maleficent لـ أنجلينا جولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة ديزنى بوسترجديد للجزء الثانى من فيلم Maleficent الذى يطرح تحت اسم " Maleficent: Mistress of Evil " في دورالعرض المصرية يوم 16 أكتوبرالمقبل، وسيصل دورالعرض الأمريكية وبعض الدول حول العالم يوم 18 أكتوبر القادم.

كما تستقبل دورالعرض السينمائى فيلم Maleficent: Mistress of Evil فى الأردن والكويت قبل عرضه بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعرض الفيلم هناك يوم 17 أكتوبر، بينما يعرض فى أمريكا يوم 18 أكتوبر المقبل.



Maleficent

وحصل الجزء الثانى من فيلم Maleficent على تقييم 7 على موقع "IMDB".

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وتراهن ديزنى على تحقيق 50 مليون دولار فى أولى أيام عرض فيلمها القادم Maleficent: Mistress of Evil، وبالرغم من أن المراهنة التى تسعى إليها ديزنى فى الافتتاحية أقل من الجزء الأول الذى حقق 69 مليون دولار، و750 مليون دولارعلى مستوى العالم، إلا أن تواجد العديد من الأفلام التى ستعرض فى نفس توقيت عرض الفيلم ستكون بمثابة عائق ومنافسة شرسة.

ويعد فيلم النجمة أنجلينا جولى Maleficent: Mistress of Evil، تكملة للجزء الأول الذى طرح عام 2014، وحقق إيرادات وصلت إلى 759 مليون دولار أمريكى، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزني.

فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" من بطولة أنجلينا جولى، إيلي فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهونى، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاى الكسندر، ليزلي مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.