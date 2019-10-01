شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يشارك فى افتتاح أكاديمية الشارقة للفنون بحضور حاكم الشارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أشرف زكى، نقيب الممثلين، فى افتتاح أكاديمية الشارقة للفنون بدولة الامارات العربية المتحدة، اليوم، بحضور الشيخ سلطان بن محمد القاسمى حاكم مدينة الشارقة وعضو المجلس الأعلى.

والتقى زكى فى الافتتاح بحاكم مدينة الشارقة وسط حضور نخبه من فنانى العالم العربى، وبحضور الشيخ عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وأحمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة، وإسماعيل عبد الله أمين عام هيئة المسرح العربي، وعدد من أعضاء مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون.

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