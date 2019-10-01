دوللي شاهين تبعث رسالة غامضة" أنا مش مرتبطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين رسالة غامضة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وكتبت دوللي في رسالتها: "لكل المهتمين بحياتي اكثر ما مهتمين بحياتن، أنا مش مرتبطة ولا في أي علاقة حب ولا عندي مدير أعمال، ارتاحوا ربنا يهديكم".

وعلقت دوللي على الصورة: "بوست مؤقت".

وطرحت الفنانة دوللي شاهين، يوليو الماضي، أغنيتها "الحاجة داعيالك"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، من كلمات شفيق كارم، وألحان تومي، والتوزيع الموسيقي لأشرف البرنس.