إسبانيا ضيف شرف "الإسكندرية السينمائي" وتكريم هوجوسيلفا والمخرج كولدو سييرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، والمقرر إنطلاق دورته الـ35 في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، عن اختيار إسبانيا، لتكون ضيف شرف المهرجان، حيث من المقرر عرض فيلمي الافتتاح والختام منها.

كما تقرر تكريم اثنين من صناع السينما الإسبانية في حفل الافتتاح وهما الفنان هوجوسيلفا، الذي درس الفنون المسرحية والغناء، بدأ مشواره الفني بالمشاركة في فيلم "حياة تريكا" ثم توالت أدواره في العديد من الأفلام منها "الملكات" عام 2005، و"ساندمان" عام 2007، و"يجب أن نتحدث" عام 2013، و"الأصم" عام 2019، و غيرها، وشارك في مسلسلات عديدة.

أما المكرم الثاني فهو المخرج كولدو سييرا، الذي قدم عدد من الأفلام القصيرة حاز بها على جوائز عدة مثل "حب الأم"، و"قطار بروجا" وحصد بها أكثر من 20 جائزة في عدة مهرجانات دولية مثل مهرجان أمستردام السينمائي، كما أخرج 3 أفلام روائية، وهي "الأشجارالخلفية" و"جرنيكا" و "70 ألف دولار".

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وسيتم عرض 4 أفلام خلال البرنامج الإسباني خلال فعاليات المهرجان وهي "مواجهة الرياح" إنتاج 2018، إخراج ميرتكسل كوليل أباريسيو، وتدور قصته حول "مونيكا" الراقصة ذات ال 47 عام التي تعود إلى قريتها بعد 20 سنة بسبب وفاة والدها، لكن صعوبة الحياة هناك وخاصة مع والدتها يجعلها تلجأ إلى ما تعرفه، وهو الرقص.

والثاني "الخلية المزدوجة" إنتاج 2019، وإخراج إجناسيو مالاجون، ومدته ١٤ دقيقة، وتدور أحداثه حول طالبين يدخلان الخلية المزدوجة، وهي لعبة فيديو ملعونة تحول الشقة المستأجرة التي يعيشون فيها إلى سجن، بينما الفيلم الثالث هو "غارق في الحب" إخراج كورو بيرنابيو، ومدته ١٠ دقائق، ويتناول العمل قصة مارك ومارتا، اللذين يحتفلان في ذكراهم الشهرية بعشاء رومانسي لكن تأخذ الأحداث منحنى غريبا عندما يطرحا موضوع وسائل التواصل الاجتماعي.

والفيلم الرابع هو "الذكرى الأولى" إنتاج ٢٠١٩، إخراج خيسوسبونس، ويصل مدته إلى 103 دقائق، ويدور العمل حول إيزابيل، سيدة في منتصف العمر متزوجة من سيبستيان وهو ضابط جيش متقاعد يتميز بالصرامة و الحزم، عندما تصاب بمرض الزهايمر تجعل زوجها يدرك أنه يعرف القليل جدًا عن زوجته.