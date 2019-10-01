يظهر مع الفيشاوي.. النبوي يكشف عن أفيش "يوم وليلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان خالد النبوي أفيش فيلم " يوم وليلة"، بعد أن كان "يوم مصري"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وظهر على الأفيش الفنان خالد النبوي وبجانبه الفنان أحمد الفيشاوي، وعلق النبوي على الصورة: "قريبًا".

يذكر أنه تم اختيار الفيلم من إدارة مهرجان "مالمو" للسينما العربية للمشاركة في فعاليات الدورة المقبلة، إذ يتم تنظيم العرض العالمي الأول للفيلم في حفل ختام الدورة التاسعة للمهرجان، والمقرر إقامتها في الفترة من 4 حتى 8 أكتوبر المقبل بالسويد.

يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.