إدوارد عن ابنته: "بتشجعني وأنا بذاكر مشاهد بكرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان إدوارد عبر حسابه بموقع " إنستجرام"، صورة لابنته ماريا.

وظهرت ماريا في الصورة، وهي تذاكر، وعلق عليها قائلا: "ماريا بتشجعني وأنا بذاكر ‏مشاهد بكرة، وهي بتذاكر كمان قدامي بس زهقانة".‏

ويواصل حاليا الفنان إدوارد تصوير مشاهده في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" إنتاج شركة سينرجي، وبطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، سارة عادل، أماني كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبدالحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف: فريدة سيف النصر، حمدي الوزير، عايدة رياض، عارفة عبدالرسول، وليلى عز العرب.