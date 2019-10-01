فيديو| نبيلة عبيد تكشف عن رأيها في محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تحدثت الفانة نبيلة عبيد عن رأيها الشخصي في الفنان محمد رمضان.
وقالت عبيد، في أثناء لقائها في برنامج "Arabwood"، المعروض على شاشة "روتانا": "محمد رمضان إنسان بسيط جدا، وطبيعي جدا، وغير متكبر".
وأضافت نبيلة:" أتمنى من وقت للتاني يسأل عليا وأسال عليه، ببقي مبسوطة".
يذكر أن نبيلة عبيد سيتم تكريمها فى مهرجان الإسكندرية في دورته الـ35، التي من المقرر أن تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل.
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