فيديو| نبيلة عبيد تكشف عن رأيها في محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفانة نبيلة عبيد عن رأيها الشخصي في الفنان محمد رمضان.

وقالت عبيد، في أثناء لقائها في برنامج "Arabwood"، المعروض على شاشة "روتانا": "محمد رمضان إنسان بسيط جدا، وطبيعي جدا، وغير متكبر".

وأضافت نبيلة:" أتمنى من وقت للتاني يسأل عليا وأسال عليه، ببقي مبسوطة".

يذكر أن نبيلة عبيد سيتم تكريمها فى مهرجان الإسكندرية في دورته الـ35، التي من المقرر أن تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل.