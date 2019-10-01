محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ميرنا المهندس 41، التي رحلت في سن مبكرة بسبب المرض.
ونستعرض في هذه السطور بعض المعلومات والتصريحات..
- ولدت في 1 أكتوبر 1978.
- بدأت مبكرا في الوسط الفني من خلال العمل في الإعلانات.
- أخذت لقب المهندس من الكاتب والمخرج حسين حلمي المهندس.
- درست في معهد الباليه ثم في معهد الفنون المسرحية.
- شاركت فاتن حمامة في مسلسل ضمير أبلة حكمت عام 1991.
- مسلسل أرابيسك "1994" تسبب في شهرتها لدى الجمهور.
- يعتبر مسلسل ساكن "1995" نقطة تحول في حياتها الفنية.
- اعتزلت الفن لفترة وجيزة وارتدت الحجاب بسبب ظروفها الصحية لكنها عادت مرة أخرى.
- قالت عن مرضها: "شُخصت حالتي الصحية خطأ وعلاجي تسبب في ضعف مناعتي تجاه مرضي الحقيقي.
- وأضافت: "سافرت ألمانيا والدكتور رفض يتعامل مع حالتي لأن نسبة شفاءها 1%، عدت إلى مصر مستسلمة ومنتظرة الموت.
- وأضافت: "استأصلت نصف القولون، ثم سافرت لندن لاستئصال الجزء الثاني وكنت بمفردي.
- وعن عودتها مرة أخرى: "قررت أموت وأنا في السينما والمسرح أفضل لي من أن أموت على سريري، وزعلت 5 دقايق عندما قيل إني ارتديت الحجاب لأني بموت وعندما قيل خلعته لأنها شفيت".
- قالت عن وحدتها بعد المرض: " خشيت الارتباط حتى لا يضايق مرضي أحدًا، وتخطيت وحدتي بالصلاة والقرآن في المستشفى وإحدى الممرضات الأجانب قالتلي نفسي أعمل زيك".
- من أشهر أعمالها: "أحلام عادية، عبده مواسم، العيال هربت، محمود المصري، نجمة الجماهير، تعالى نحلم ببكرة، بنات أفكاري، يوميات ونيس، أهالينا، أبو العلا 90".
- قدمت في عام 2014، 3 أفلام هي: "زجراج، وكلام جرايد، وجيران السعد".
- آخر أعمالها مسلسل أريد رجلا، وتوفيت خلال عرض الجزء الثاني من المسلسل.
- وصت في أحد البرامج: "متبكوش عليا ولا تنزلوا أي دموع، ادعولي وبس".
- توفيت في 5 أغسطس 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر "هربت من الحب وتغلبت على الوحدة بالقرآن وماتت خلال عرض مسلسل لها".. معلومات عن ميرنا المهندس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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