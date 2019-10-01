"هربت من الحب وتغلبت على الوحدة بالقرآن وماتت خلال عرض مسلسل لها".. معلومات عن ميرنا المهندس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ميرنا المهندس 41، التي رحلت في سن مبكرة بسبب المرض.

ونستعرض في هذه السطور بعض المعلومات والتصريحات..

- ولدت في 1 أكتوبر 1978.

- بدأت مبكرا في الوسط الفني من خلال العمل في الإعلانات.

- أخذت لقب المهندس من الكاتب والمخرج حسين حلمي المهندس.

- درست في معهد الباليه ثم في معهد الفنون المسرحية.

- شاركت فاتن حمامة في مسلسل ضمير أبلة حكمت عام 1991.

- مسلسل أرابيسك "1994" تسبب في شهرتها لدى الجمهور.

- يعتبر مسلسل ساكن "1995" نقطة تحول في حياتها الفنية.

- اعتزلت الفن لفترة وجيزة وارتدت الحجاب بسبب ظروفها الصحية لكنها عادت مرة أخرى.

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- قالت عن مرضها: "شُخصت حالتي الصحية خطأ وعلاجي تسبب في ضعف مناعتي تجاه مرضي الحقيقي.

- وأضافت: "سافرت ألمانيا والدكتور رفض يتعامل مع حالتي لأن نسبة شفاءها 1%، عدت إلى مصر مستسلمة ومنتظرة الموت.

- وأضافت: "استأصلت نصف القولون، ثم سافرت لندن لاستئصال الجزء الثاني وكنت بمفردي.

- وعن عودتها مرة أخرى: "قررت أموت وأنا في السينما والمسرح أفضل لي من أن أموت على سريري، وزعلت 5 دقايق عندما قيل إني ارتديت الحجاب لأني بموت وعندما قيل خلعته لأنها شفيت".

- قالت عن وحدتها بعد المرض: " خشيت الارتباط حتى لا يضايق مرضي أحدًا، وتخطيت وحدتي بالصلاة والقرآن في المستشفى وإحدى الممرضات الأجانب قالتلي نفسي أعمل زيك".

- من أشهر أعمالها: "أحلام عادية، عبده مواسم، العيال هربت، محمود المصري، نجمة الجماهير، تعالى نحلم ببكرة، بنات أفكاري، يوميات ونيس، أهالينا، أبو العلا 90".

- قدمت في عام 2014، 3 أفلام هي: "زجراج، وكلام جرايد، وجيران السعد".

- آخر أعمالها مسلسل أريد رجلا، وتوفيت خلال عرض الجزء الثاني من المسلسل.

- وصت في أحد البرامج: "متبكوش عليا ولا تنزلوا أي دموع، ادعولي وبس".

- توفيت في 5 أغسطس 2015.