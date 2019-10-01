شاهد: لقاء بين إعلامي إسرائيلي مع الفنان المصري محمد هنيدي يشعل مواقع التواصل.. والأخير يرد

أثارت صورة تداولها عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي ، حالة من الجدل والغضب حيث ظهر فيها الممثل المصري ​محمد هنيدي​ برفقة ​شادي بلان​ وهو إعلامي فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية من مهرجان الجونة السينمائي، الأمر الذي أثار موجة من الغضب والانتقادات .

حيث نشر مغرد يدعى ميدو حجازي الصورة وعلق عليها ” ليه كدا يا هنيدي دا أنا بحبك والله “،من جانبه عمد هنيدي إلى الردّ لتوضيح الأمر وعلّق قائلاً:”انا ماعرفش مين اصلا ده .. انا اتصورت مع الاف الأشخاص هناك”، مضيفا “اكيد اي حد جاي يتصور معايا وانا في مصر ومهرجان مصري مش هقوله طلع بطاقتك”.

ليرد المغرد ” انا مصدقك والله ومش ناسي همام في امستردام وعندليب الدقي لا انسي انك كنت تحاول دائما الاؤلفه بين الوطن العربي”.

وكان هنيدي قد حضر حفل ختام المهرجان برفقة زوجته وأولاده الثلاثة الذين يظهرون معه للمرة الأولى وتسلم جائزة تكريمية عن مجمل أعماله.